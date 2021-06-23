6-летняя дочь Елены Исинбаевой занимается в теннисной академии Патрика Муратоглу

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева сообщила, что её шестилетняя дочь Ева занимается в знаменитой теннисной академии Патрика Муратоглу.

«Дети — лучшая инвестиция! Уверена, многие будут несогласны, и это право каждого, но я считаю именно так! Мы в теннисном раю, в академии Патрика Муратоглу. Откровенно, не знала чего ожидать. Много читала о Патрике Муратоглу, о его методике тренировок и процессе в целом, изучала истории его игроков, и мы с супругом пришли к выводу, что важно попробовать силы Евы именно здесь.



Мне нравится чёткость и пунктуальность в тренировочном процессе. План теннисных тренировок и план на развитие физических качеств разработаны для каждого игрока на неделю. На корте максимум 4 человека, в нашей группе — 3. Тренировки по 4,5 часа каждый день. Да, с таким подходом я верю в результат своей труженицы! Дорогой Патрик Муратоглу, спасибо за ваше внимание!» — написала Исинбаева.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой

Исинбаева родила дочь Еву 28 июня 2014 года. Супругом Елены является легкоатлет Никита Петинова, их свадьба состоялась 12 декабря 2014 года. 14 февраля 2018 года Елена родила мальчика Добрыню.