Дарья Касаткина впервые с 2018 года обыграла соперницу из первой десятки

Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые с 2018 года обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Во втором круге турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания) Касаткина в трёх сетах обыграла девятый номер мирового рейтинга Игу Свёнтек из Польши. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:0, 6:1 в пользу россиянки.

В последний раз Касаткина добивалась подобного результата в 2018 году на «Ролан Гаррос», где в матче четвёртого круга она обыграла вторую ракетку мира Каролину Возняцки из Дании со счётом 7:6, 6:3. В общей сложности это 13-я победа Касаткиной над представительницами топ-10 в карьере из 37 попыток.

За право выйти в полуфинал турнира в Истбурне Касаткина сразится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.