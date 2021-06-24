Гомес-Эррера: Джокович в одиночку вышел в полуфинал. Я два сета не мог попасть в корт

Испанский теннисист Карлос Гомес-Эррера прокомментировал выход в полуфинал турнира на Мальорке в парном разряде. В четвертьфинале он в дуэте с сербом Новаком Джоковичем одолел лидеров посева Марселя Гранольерса (Испания) и Орасио Себальоса (Аргентина) со счётом 4:6, 7:6 (7:3), [10:8].

«Джокович в одиночку вышел в полуфинал, потому что я два сета вообще в корт не мог попасть. К счастью, я играю здесь в паре с Новаком. Это словно сбывшаяся мечта для меня. Я бодрствую, но нахожусь будто во сне. Для меня много значит выступление с ним», — приводит слова Гомес-Эрреры официальный сайт тура.

В полуфинале Джокович и Гомес-Эррера сразятся с парой Оливер Марах (Австрия) / Айсам-Уль-Хак Куреши (Пакистан). Турнир на Мальорке завершится 26 июня.