Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира на Мальорке, обыграв Каспера Рууда

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). Для Медведева это третий в карьере полуфинал на травяном покрытии на уровне ATP.
В четвертьфинальном поединке первый сеяный Медведев обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда (5) со счётом 7:5, 6:1. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Медведев 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Рууда — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
За право выйти в финал соревнований Медведев сразится с четвёртым сеяным испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Призовой фонд турнира на Мальорке составил € 720.000. Победитель соревнований получит более € 70 тыс. Решающий матч пройдёт 26 июня.
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