Дарья Касаткина проиграла Елене Остапенко в четвертьфинале турнира в Истбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
В четвертьфинальном матче Касаткина проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 6:1, 5:7, 2:6. Встреча продлилась 1 час 46 минут. Касаткина 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Остапенко — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 9.
За право выйти в решающую стадию турнира Остапенко сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Анастасия Севастова (Латвия).
Призовой фонд турнира в Истбурне составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является чешка Каролина Плишкова, которая в текущем розыгрыше проиграла итальянке Камиле Джорджи в первом круге.
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