Остапенко назвала судью «ябедой» во время матча с Касаткиной в Истбурне
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко выразила недовольство линейному судье во время четвертьфинального матча на турнире в Истбурне (Великобритания), где она обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 1:6, 7:5, 6:2.
Во втором сете при счёте 5:4 Остапенко упустила сет на своей подаче и выкрикнула нецензурное выражение. Это услышал линейный арбитр и сообщил об инциденте судье на вышке. Данный поступок вызвал отрицательные эмоции у Остапенко. Она назвала судью «ябедой». Та, в свою очередь, вновь обратилась к судье.
После чего последовал монолог латвийки. «Это худшее, что может сделать человек. Поменяйте её, пожалуйста, как будет возможность. Я не хочу видеть её лицо. Иначе с ума сойду», — прокомментировала поступок судьи Остапенко.
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