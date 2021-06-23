«Он должен заткнуться!» Остапенко сорвалась на тренера соперницы на турнире в Истбурне

Латвийская теннисистка Елена Остапенко накричала на тренерский штаб соперницы во время матча. Инцидент произошёл во втором круге турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Остапенко играла с представительницей Туниса Онс Жабер, которую в итоге обыграла со счётом 5:7, 6:4, 6:3.
Во втором сете Остапенко не сдержала эмоций и крикнула в сторону бокса Жабер, что повеселило тренерский штаб Онс. «Закрой рот!» — добавила Елена, увидев улыбку одного из тренеров. На это обратил внимание судья на вышке, вследствие чего завязался диалог.
Реакция тренерского штаба Онс Жабер на крики Елены Остапенко
Судья: Вам нужно быть аккуратнее. Вы не можете кричать на него.
Остапенко: Я могу кое-что сказать? Посмотрите на поведение моего тренера и на её.
Судья: Он подбодрил своего игрока, я не думаю, что это плохо.
Остапенко: Он кричит это, когда я ошибаюсь. А не тогда, когда Онс проводит хороший розыгрыш или что-то вроде того.
Судья: Я не думаю, что это перешло за рамки дозволенного.
Остапенко: А я думаю, что перешло.
Судья: Не думаю. В любом случае вы не должны кричать в его сторону.
Остапенко: Могу.
Судья: Нет, вы не можете.
Остапенко: Почему нет? Я сказала «камон» в свой адрес (смеётся).
Судья: Но это было агрессивно. Просто не кричите на него. Это может стать проблемой. Я могу дать предупреждение.
Остапенко: Он должен заткнуться! Я не буду кричать, если он заткнётся.
Елена Остапенко накричала на тренера соперницы
24-летняя Остапенко — бывшая пятая ракетка мира, победительница «Ролан Гаррос» — 2017, обладательница двух титулов на уровне WTA.
- 23 июня 2021
-
18:10
-
18:07
-
17:19
-
16:28
-
15:48
-
15:15
-
14:35
-
14:27
-
14:14
-
13:31
-
13:06
-
12:52
-
11:35
-
10:36
-
10:34
-
10:22
-
09:39
-
08:38
-
08:27
-
00:53
-
00:18
- 22 июня 2021
-
23:47
-
23:19
-
23:14
-
22:42
-
22:01
-
21:57
-
21:51
-
21:25
-
21:21
-
20:54
-
20:48
-
20:42
-
20:14
-
20:01