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«Он должен заткнуться!» Остапенко сорвалась на тренера соперницы на турнире в Истбурне

«Он должен заткнуться!» Остапенко сорвалась на тренера соперницы на турнире в Истбурне
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко накричала на тренерский штаб соперницы во время матча. Инцидент произошёл во втором круге турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Остапенко играла с представительницей Туниса Онс Жабер, которую в итоге обыграла со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Во втором сете Остапенко не сдержала эмоций и крикнула в сторону бокса Жабер, что повеселило тренерский штаб Онс. «Закрой рот!» — добавила Елена, увидев улыбку одного из тренеров. На это обратил внимание судья на вышке, вследствие чего завязался диалог.

Реакция тренерского штаба Онс Жабер на крики Елены Остапенко

Реакция тренерского штаба Онс Жабер на крики Елены Остапенко

Судья: Вам нужно быть аккуратнее. Вы не можете кричать на него.
Остапенко: Я могу кое-что сказать? Посмотрите на поведение моего тренера и на её.
Судья: Он подбодрил своего игрока, я не думаю, что это плохо.
Остапенко: Он кричит это, когда я ошибаюсь. А не тогда, когда Онс проводит хороший розыгрыш или что-то вроде того.
Судья: Я не думаю, что это перешло за рамки дозволенного.
Остапенко: А я думаю, что перешло.
Судья: Не думаю. В любом случае вы не должны кричать в его сторону.
Остапенко: Могу.
Судья: Нет, вы не можете.
Остапенко: Почему нет? Я сказала «камон» в свой адрес (смеётся).
Судья: Но это было агрессивно. Просто не кричите на него. Это может стать проблемой. Я могу дать предупреждение.
Остапенко: Он должен заткнуться! Я не буду кричать, если он заткнётся.

Елена Остапенко накричала на тренера соперницы

Елена Остапенко накричала на тренера соперницы

24-летняя Остапенко — бывшая пятая ракетка мира, победительница «Ролан Гаррос» — 2017, обладательница двух титулов на уровне WTA.

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