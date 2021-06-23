«Он должен заткнуться!» Остапенко сорвалась на тренера соперницы на турнире в Истбурне

Латвийская теннисистка Елена Остапенко накричала на тренерский штаб соперницы во время матча. Инцидент произошёл во втором круге турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Остапенко играла с представительницей Туниса Онс Жабер, которую в итоге обыграла со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Во втором сете Остапенко не сдержала эмоций и крикнула в сторону бокса Жабер, что повеселило тренерский штаб Онс. «Закрой рот!» — добавила Елена, увидев улыбку одного из тренеров. На это обратил внимание судья на вышке, вследствие чего завязался диалог.

Реакция тренерского штаба Онс Жабер на крики Елены Остапенко

Судья: Вам нужно быть аккуратнее. Вы не можете кричать на него.

Остапенко: Я могу кое-что сказать? Посмотрите на поведение моего тренера и на её.

Судья: Он подбодрил своего игрока, я не думаю, что это плохо.

Остапенко: Он кричит это, когда я ошибаюсь. А не тогда, когда Онс проводит хороший розыгрыш или что-то вроде того.

Судья: Я не думаю, что это перешло за рамки дозволенного.

Остапенко: А я думаю, что перешло.

Судья: Не думаю. В любом случае вы не должны кричать в его сторону.

Остапенко: Могу.

Судья: Нет, вы не можете.

Остапенко: Почему нет? Я сказала «камон» в свой адрес (смеётся).

Судья: Но это было агрессивно. Просто не кричите на него. Это может стать проблемой. Я могу дать предупреждение.

Остапенко: Он должен заткнуться! Я не буду кричать, если он заткнётся.

Елена Остапенко накричала на тренера соперницы

24-летняя Остапенко — бывшая пятая ракетка мира, победительница «Ролан Гаррос» — 2017, обладательница двух титулов на уровне WTA.