Видеообзор матча Касаткиной с Остапенко в четвертьфинале турнира в Истбурне

24-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В четвертьфинале Касаткина потерпела поражение от представительницы Латвии Елены Остапенко. Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6, 6:2 в пользу Остапенко и продлилась 1 час 46 минут. Касаткина 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Остапенко — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 9.

За право выйти в решающую стадию турнира победительница «Ролан Гаррос-2017» Остапенко сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Отметим, что латвийка вышла в полуфинал турнира WTA впервые с октября 2019 года, тогда она дошла до этой стадии в Люксембурге, где в итоге взяла титул.