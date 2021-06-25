Тейлор Фритц: драма привлекает фанатов. Трибуны на матчах Кирьоса всегда набиты битком

Американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал своё высказывание о том, что игрокам должно быть позволено разбить ракетку на корте, не беспокоясь о штрафе в размере $ 20 000 на следующий день, люди хотят это видеть.
«Видя, как многие очень расстроены моим высказыванием, хотелось бы пояснить, я не говорю, что хочу ломать ракетки, я очень редко это делаю. Я просто говорю, что драма привлекает поклонников. Есть причина, по которой определённые люди и матчи всегда имеют большую аудиторию. Трибуны на матчах Ника Кирьоса всегда набиты битком», — написал Фритц в своём "твиттере".
Тейлор Фритц — бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге, обладатель награды ATP в номинации «Завтрашняя звезда», победитель одного турнира ATP в одиночном разряде, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
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