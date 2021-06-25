Состоялась жеребьёвка Уимблдона в женском парном разряде
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В Лондоне (Великобритания) состоялась жеребьёвка Уимблдона в парном турнире среди женщин.
Российская теннисистка Анна Калинская в дуэте с Юлией Путинцевой из Казахстана начнут турнир матчем с австралийкой Самантой Стосур и американкой Коко Вандевей.
Россиянка Дарья Касаткина в паре с представительницей Австралии Эллен Перес встретится с дуэтом американок Кори Гауфф — Кэти Макнейли.
Российская пара Вероника Кудерметова — Елена Веснина сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой и Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Дуэт россиянки Анастасии Потаповой и представительницы Канады Лейлы Фернандес стартует на турнире матчем с украинкой Надеждой Киченок и Йоаной Олару из Румынии.
Сетка Уимблдона будет доступна на «Чемпионате».
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