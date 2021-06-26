Роджер Федерер выразил сомнения по поводу участия в Олимпийских играх в Токио
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер признался, что примет решение по поводу участия в Олимпийских играх в Токио (Япония) только после Уимблдона.
«С возрастом нужно быть более избирательным, нельзя играть всё подряд», — приводит слова Федерера португальский журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».
На Уимблдоне 39-летний Федерер посеян под шестым номером и в первом круге сразится с французским теннисистом Адрианом Маннарино. Швейцарец – восьмикратный чемпион Уимблдона.
Отметим, что ранее Федерер высказывался по поводу возможной отмены Олимпиады из-за недовольства местного населения в связи с опасностью распространения коронавируса.
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