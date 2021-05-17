Федерер – об ОИ в Токио: если население страны сопротивляется, возможно, лучше не ехать
20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер высказался по поводу возможной отмены Олимпийских игр в Токио (Япония) из-за недовольства местного населения в связи с опасностью распространения коронавируса.
«Похоже, что только 2% населения Японии вакцинированы. Пока мне сложно сказать что-то определённое. Я был бы счастлив поехать на Олимпиаде и выиграть медаль для Швейцарии. Но если этого не произойдёт, я пойму и приму это первым. Считаю, что спортсменам нужно какое-то решение. Сейчас у нас есть ощущение, что Олимпиада состоится. Но это ещё не решено. Возможно, если ты, как спортсмен, чувствуешь, что население страны сопротивляется, лучше не ехать. Не знаю…», — приводит слова Федерера Tennis Majors.
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