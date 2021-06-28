Симона Халеп не поедет на Олимпийские игры в Токио

Румынская теннисистка Симона Халеп не сыграет на Олимпийских играх в Токио (Япония), сообщает Digi Sport.



Причиной стала травма икроножной мышцы, которую Халеп получила на майском турнире в Риме. После этого Симона уже снималась с «Ролан Гаррос» и Уимблдона, на котором не смогла защитить прошлогодний титул.



«Симона Халеп не будет участвовать в Олимпиаде, не будет знаменосцем сборной Румынии на церемонии открытия. Нам очень грустно, мы знаем, как сильно Симона хотела участвовать в Олимпийских играх. Она отдала всё для этой цели», — сказал глава Олимпийского комитета Румынии Михай Ковалиу.



Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 24 июля по 1 августа. Халеп, чтобы увеличить свои шансы на медали, планировала выступить во всех трёх разрядах — одиночном, парном и смешанном.

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