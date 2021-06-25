Екатерина Александрова попала в посев на Уимблдоне благодаря снятию Симоны Халеп

Румынская теннисистка Симона Халеп, действующая чемпионка Уимблдона (Лондон, Великобритания), снялась с турнира из-за травмы икры.

После снятия румынки, у которой был второй номер посева, организаторы провели перепосев. Всем последующим теннисисткам уменьшили их номер на один. В результате этого в посев под 32-м номером попала представительница России Екатерина Александрова.

Россиянка начнёт турнир встречей с представительницей Германии Лаурой Зигемунд. Сетка Уимблдона будет доступна на «Чемпионате».



Турнир стартует 28 июня, финал пройдёт 10 июля. За титул победительницы поборются 128 теннисисток. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. В 2019 году в финале Симона Халеп обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2.

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