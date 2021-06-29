Симона Халеп: невероятно тяжело переварить пропуск Олимпиады, но я вернусь более сильной

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии в своём «твиттере» высказалась по поводу пропуска Олимпийских игр в Токио.

«Ничто не приносит мне больше гордости, чем представление Румынии на международной арене, но, к сожалению, восстановление после травмы икры требует больше времени, и я приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх этим летом. После разочарования, связанного с пропуском Открытого чемпионата Франции и Уимблдона…

Невероятно тяжело переварить пропуск Олимпиады, но я полна решимости вернуться более сильной.



Я буду наблюдать и болеть за румынских спортсменов из дома", — написала Симона на своей странице в «твиттере».

Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 24 июля по 1 августа. Халеп, чтобы увеличить свои шансы на медали, планировала выступить во всех трёх разрядах — одиночном, парном и смешанном.