Эшли Барти: моя мечта и цель — победа на Уимблдоне
Поделиться
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в преддверии Уимблдона пообщалась с журналистами.
«Моя подготовка была настолько хорошей, насколько это вообще возможно. Я не могу требовать от себя большего.
Я долго не играла в турнирах, но это не то, о чём я беспокоюсь. Я сделала всё возможное, чтобы оказаться здесь, и я рада, что у меня будет ещё одна возможность сыграть в основном розыгрыше Уимблдона. Чувствую себя комфортно на корте.
Когда-нибудь я бы хотела стать здесь чемпионкой. Это моя мечта и цель. Я всегда пытаюсь мечтать по-крупному. В этом нет ничего плохого", — приводит слова Барти Tennis Head.
В первом круге Уимблдона представительнице Австралии предстоит встреча с Карлой Суарес-Наварро из Испании.
Комментарии
- 29 июня 2021
-
12:58
-
12:29
-
11:07
-
10:41
-
09:59
-
09:38
-
09:25
-
00:19
- 28 июня 2021
-
23:56
-
23:55
-
23:21
-
22:56
-
22:23
-
22:01
-
21:54
-
21:24
-
21:20
-
20:54
-
20:47
-
19:44
-
19:31
-
19:24
-
19:20
-
18:51
-
18:34
-
16:57
-
16:45
-
16:26
-
16:24
-
16:17
-
14:35
-
13:46
-
13:08
-
12:53
-
12:18
Партнерский контент