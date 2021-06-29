Эшли Барти: моя мечта и цель — победа на Уимблдоне

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в преддверии Уимблдона пообщалась с журналистами.

«Моя подготовка была настолько хорошей, насколько это вообще возможно. Я не могу требовать от себя большего.

Я долго не играла в турнирах, но это не то, о чём я беспокоюсь. Я сделала всё возможное, чтобы оказаться здесь, и я рада, что у меня будет ещё одна возможность сыграть в основном розыгрыше Уимблдона. Чувствую себя комфортно на корте.



Когда-нибудь я бы хотела стать здесь чемпионкой. Это моя мечта и цель. Я всегда пытаюсь мечтать по-крупному. В этом нет ничего плохого", — приводит слова Барти Tennis Head.

В первом круге Уимблдона представительнице Австралии предстоит встреча с Карлой Суарес-Наварро из Испании.