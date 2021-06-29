Стэн Вавринка не поедет на Олимпийские игры в Токио

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка принял решение отказаться от поездки на Олимпийские игры в Токио (Япония). Как сообщает SRF, Вавринка продолжает восстанавливаться после операции на ноге.

В конце марта 2021 года Вавринка перенёс операцию на левой ноге, которая долгое время его беспокоила. Однако швейцарец прогнозировал, что вернётся на корт через несколько недель после операционного вмешательства. Отметим, с того времени Вавринка не принял участия ни в одном турнире ATP. На данный момент 36-летний Вавринка находится на 30-й строчке мирового рейтинга.

Отметим, что титулованный швейцарец также является олимпийским чемпионом Пекина в парном разряде.