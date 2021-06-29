Стэн Вавринка не поедет на Олимпийские игры в Токио
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка принял решение отказаться от поездки на Олимпийские игры в Токио (Япония). Как сообщает SRF, Вавринка продолжает восстанавливаться после операции на ноге.
В конце марта 2021 года Вавринка перенёс операцию на левой ноге, которая долгое время его беспокоила. Однако швейцарец прогнозировал, что вернётся на корт через несколько недель после операционного вмешательства. Отметим, с того времени Вавринка не принял участия ни в одном турнире ATP. На данный момент 36-летний Вавринка находится на 30-й строчке мирового рейтинга.
Отметим, что титулованный швейцарец также является олимпийским чемпионом Пекина в парном разряде.
Новость по темеСтэн Вавринка, перенёсший операцию на ноге, поделился фотографиями из тренажёрного зала
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