Юлия Путинцева обыграла Цветану Пиронкову в первом круге Уимблдона

Представительница Казахстана Юлия Путинцева успешно преодолела первый круг Уимблдона, обыграв Цветану Пиронкову из Болгарии со счётом 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 7 минут. За весь матч Путинцева выполнила 3 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Пиронкова сделала 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3 попыток.

В следующем круге Путинцева сыграет с победителем пары Алёна Большова (Испания) — Паула Бадоса (Испания).

Напомним, что Цветана Пиронкова в последний момент заняла место Данки Ковинич (Черногория), которая снялась с турнира.

Основной турнир Уимблдона в женском одиночном разряде стартовал 28 июня. Финальная встреча запланирована на 10 июля.