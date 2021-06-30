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Юлия Путинцева обыграла Цветану Пиронкову в первом круге Уимблдона

Юлия Путинцева обыграла Цветану Пиронкову в первом круге Уимблдона
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Представительница Казахстана Юлия Путинцева успешно преодолела первый круг Уимблдона, обыграв Цветану Пиронкову из Болгарии со счётом 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 7 минут. За весь матч Путинцева выполнила 3 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Пиронкова сделала 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3 попыток.

В следующем круге Путинцева сыграет с победителем пары Алёна Большова (Испания) — Паула Бадоса (Испания).

Напомним, что Цветана Пиронкова в последний момент заняла место Данки Ковинич (Черногория), которая снялась с турнира.

Основной турнир Уимблдона в женском одиночном разряде стартовал 28 июня. Финальная встреча запланирована на 10 июля.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2021, среда. 13:05 МСК
Цветана Пиронкова
103
Болгария
Цветана Пиронкова
Ц. Пиронкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Юлия Путинцева
43
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Комментарии
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