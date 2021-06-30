Юлия Путинцева обыграла Цветану Пиронкову в первом круге Уимблдона
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Представительница Казахстана Юлия Путинцева успешно преодолела первый круг Уимблдона, обыграв Цветану Пиронкову из Болгарии со счётом 6:3, 6:1.
Матч продолжался 1 час 7 минут. За весь матч Путинцева выполнила 3 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Пиронкова сделала 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3 попыток.
В следующем круге Путинцева сыграет с победителем пары Алёна Большова (Испания) — Паула Бадоса (Испания).
Напомним, что Цветана Пиронкова в последний момент заняла место Данки Ковинич (Черногория), которая снялась с турнира.
Основной турнир Уимблдона в женском одиночном разряде стартовал 28 июня. Финальная встреча запланирована на 10 июля.
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