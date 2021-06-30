Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аслан Карацев завершил выступление в одиночном разряде Уимблдона

Аслан Карацев завершил выступление в одиночном разряде Уимблдона
Комментарии

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл в первом круге Уимблдона французу Жереми Шарди со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. За это время Карацев выполнил 8 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 4 брейк-пойнтов. На счету Шарди 18 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

Соперником француза по второму кругу станет Илья Ивашка (Беларусь).

Для Аслана Карацева это было дебютное выступление на Уимблдоне. В турнире продолжают участие уже преодолевшие первый круг Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Мужской одиночный разряд Уимблдона стартовал 28 июня. Финальный матч запланирован на 11 июля.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2021, среда. 13:05 МСК
Аслан Карацев
24
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 6 3    
7 7 		7 8 6    
             
Жереми Шарди
61
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021