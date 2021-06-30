Аслан Карацев завершил выступление в одиночном разряде Уимблдона
Поделиться
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл в первом круге Уимблдона французу Жереми Шарди со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 3:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. За это время Карацев выполнил 8 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 4 брейк-пойнтов. На счету Шарди 18 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.
Соперником француза по второму кругу станет Илья Ивашка (Беларусь).
Для Аслана Карацева это было дебютное выступление на Уимблдоне. В турнире продолжают участие уже преодолевшие первый круг Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.
Мужской одиночный разряд Уимблдона стартовал 28 июня. Финальный матч запланирован на 11 июля.
Комментарии
- 30 июня 2021
-
16:36
-
16:26
-
15:42
-
14:45
-
14:36
-
14:16
-
14:04
-
13:41
-
13:11
-
11:59
-
11:12
-
11:08
-
10:52
-
10:31
-
09:35
-
09:18
-
00:46
-
00:31
-
00:01
- 29 июня 2021
-
23:32
-
23:20
-
23:05
-
22:48
-
22:27
-
22:16
-
22:11
-
21:56
-
21:48
-
21:44
-
20:57
-
20:56
-
20:33
-
20:23
-
19:57
-
19:39
Партнерский контент