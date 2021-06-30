Аслан Карацев завершил выступление в одиночном разряде Уимблдона

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл в первом круге Уимблдона французу Жереми Шарди со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. За это время Карацев выполнил 8 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 4 брейк-пойнтов. На счету Шарди 18 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

Соперником француза по второму кругу станет Илья Ивашка (Беларусь).

Для Аслана Карацева это было дебютное выступление на Уимблдоне. В турнире продолжают участие уже преодолевшие первый круг Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Мужской одиночный разряд Уимблдона стартовал 28 июня. Финальный матч запланирован на 11 июля.