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Дарья Касаткина с победы стартовала на Уимблдоне, выиграв первый сет 6:0

Дарья Касаткина с победы стартовала на Уимблдоне, выиграв первый сет 6:0
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй раунд Уимблдона. В стартовом матче она обыграла представительницу Румынии Патрисию-Марию Циг.

Для победы Касаткиной потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:0, 3:6, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Свёнтек выполнила один эйс, совершила четыре двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Циг ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг турнира Касаткина сразится с победительницей встречи между Лейлой Фернандес из Канады и Еленой Остапенко из Латвии.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2021, среда. 17:15 МСК
Дарья Касаткина
35
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
0 		6 3
         
Патрисия-Мария Циг
63
Румыния
Патрисия-Мария Циг
П. Циг
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