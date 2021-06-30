Вера Звонарёва проиграла Иге Свёнтек оба сета и не смогла выйти в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек.



Для победы Свёнтек потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу польки. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.



Свёнтек выполнила четыре эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Её соперница Звонарёва один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов.



За выход в четвёртый круг турнира Свёнтек сразится с победительницей встречи между Ириной Бегу из Румынии и Петрой Мартич из Хорватии.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.