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Вера Звонарёва проиграла Иге Свёнтек оба сета и не смогла выйти в третий круг Уимблдона

Вера Звонарёва проиграла Иге Свёнтек оба сета и не смогла выйти в третий круг Уимблдона
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Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек.

Для победы Свёнтек потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу польки. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Свёнтек выполнила четыре эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Её соперница Звонарёва один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в четвёртый круг турнира Свёнтек сразится с победительницей встречи между Ириной Бегу из Румынии и Петрой Мартич из Хорватии.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 2-й круг
30 июня 2021, среда. 19:30 МСК
Ига Свёнтек
9
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Вера Звонарёва
96
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
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