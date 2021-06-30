Шарди — о победе над Карацевым: возвращение на Уимблдон — это нечто особенное

Французский теннисист Жереми Шарди прокомментировал победу в первом круге Уимблдона над россиянином Асланом Карацевым. Аслан проиграл со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 3:6.

«Возвращение на Уимблдон — это нечто особенное. Я люблю играть на траве. Мне посчастливилось провести одну неделю дома перед турниром, так что я был действительно счастлив насладиться временем с семьёй. Я доволен своей сегодняшней игрой, думаю, что провёл действительно хороший матч — с самого начала и до конца», — приводит слова Шарди ATP Tour.

Для Аслана Карацева это было дебютное выступление на Уимблдоне. Жереми Шарди является победителем юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде — Уимблдона-2005.

За выход в третий круг турнира француз поспорит с белорусом Ильёй Ивашко.