Юлия Путинцева не сумела выйти в третий раунд Уимблдона, проиграв Пауле Бадосе

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не сумела выйти в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она уступила представительнице Испании Пауле Бадосе.
Для победы Бадосе потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу испанки. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.
Путинцева не выполнила ни одного эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. Её соперница Бадоса два раза подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и успешно использовала 5 из 9 брейк-пойнтов.
За выход в четвёртый круг турнира Бадоса сразится с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной и Магдой Линетт из Польши.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.
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