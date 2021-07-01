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Юлия Путинцева не сумела выйти в третий раунд Уимблдона, проиграв Пауле Бадосе

Юлия Путинцева не сумела выйти в третий раунд Уимблдона, проиграв Пауле Бадосе
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не сумела выйти в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она уступила представительнице Испании Пауле Бадосе.

Для победы Бадосе потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу испанки. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Путинцева не выполнила ни одного эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. Её соперница Бадоса два раза подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и успешно использовала 5 из 9 брейк-пойнтов.

За выход в четвёртый круг турнира Бадоса сразится с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной и Магдой Линетт из Польши.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2021, четверг. 13:05 МСК
Юлия Путинцева
43
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Паула Бадоса
33
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Юлия Путинцева знает, как обыграть самую богатую спортсменку. А мышей прогнать не может Юлия Путинцева знает, как обыграть самую богатую спортсменку. А мышей прогнать не может
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