Павлюченкова: Шарапова отправила мне сладости, но их украли

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова призналась, что Мария Шарапова прислала ей в качестве сюрприза сладости собственного бренда Sugarpova, однако посылка каким-то образом до неё не дошла.
«Это должен был быть сюрприз для Уимблдона. Она действительно прислала мне кое-что из сладостей, но посылка пропала, как это случилось, остаётся загадкой, потому что это произошло в отеле. Обычно посылки доставляют в мой номер. Мы до сих пор не знаем, что произошло и кто их украл — это досадно.
Потом мы вместе посмеялись над этим. Я написала Маше, поблагодарив её за сюрприз, который она запланировала для меня. Это могло бы стать приятным моментом, я бы точно взяла их на поединок, но, увы, может быть, в следующий раз», — приводит слова Павлюченковой Tennis.com.
Ранее Шарапова в шутку осудила Павлюченкову за то, что та использовала для перекуса в финале «Ролан Гаррос» сладости другого бренда.
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