Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роджер Федерер отреагировал на включение Даниила Медведева в список фаворитов Уимблдона

Роджер Федерер отреагировал на включение Даниила Медведева в список фаворитов Уимблдона
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер оценил список фаворитов на победу на Уимблдоне-2021.

«Джоковича заслуженно называют фаворитом Уимблдона. Полагаю, что шансы Зверева также должны быть высоки, я играл с ним на траве раньше. Знаю, что он может здорово выступать на этом покрытии, особенно если у него пойдёт подача.

Медведев в числе фаворитов? Извините, он вторая ракетка мира. Вполне естественно, что он считается одним из фаворитов. Меня тоже вносят в список, учитывая мои результаты здесь. Они всегда меня добавляют. Но, вероятно, правы те, кто считает Джоковича главным фаворитом», — приводит слова Федерера Daily Express.

Вчера, 1 июля, во втором круге Федерер победил француза Ришара Гаске со счётом 7:6 (7:1), 6:1, 6:4.

Медведев уже в третьем круге Уимблдона. Россиянин довёл серию побед на траве до 6 матчей Медведев уже в третьем круге Уимблдона. Россиянин довёл серию побед на траве до 6 матчей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021