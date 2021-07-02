Роджер Федерер отреагировал на включение Даниила Медведева в список фаворитов Уимблдона

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер оценил список фаворитов на победу на Уимблдоне-2021.

«Джоковича заслуженно называют фаворитом Уимблдона. Полагаю, что шансы Зверева также должны быть высоки, я играл с ним на траве раньше. Знаю, что он может здорово выступать на этом покрытии, особенно если у него пойдёт подача.

Медведев в числе фаворитов? Извините, он вторая ракетка мира. Вполне естественно, что он считается одним из фаворитов. Меня тоже вносят в список, учитывая мои результаты здесь. Они всегда меня добавляют. Но, вероятно, правы те, кто считает Джоковича главным фаворитом», — приводит слова Федерера Daily Express.

Вчера, 1 июля, во втором круге Федерер победил француза Ришара Гаске со счётом 7:6 (7:1), 6:1, 6:4.