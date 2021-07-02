Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на Уимблдоне под пятым номером, вышел в 1/8 финала, обыграв представителя Италии Фабио Фоньини (26) со счётом 6:3, 5:7, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 56 минут.



Андрей 13 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.



За выход в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема» Рублёв поспорит с победителем поединка Диего Шварцман (Аргентина, 9) — Мартон Фучович (Венгрия). Андрей впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона.



В 2019 году победителем Уимблдона стал серб Новак Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Нынешний розыгрыш Уимблдона завершится 11 июля.