Жабер впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв чемпионку 2017 года Мугурусу

Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга 21-я сеяная Жабер нанесла поражение 11-й ракетке турнира испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

Жабер шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 29 брейк-пойнтов. Мугуруса, выигравшая Уимблдон в 2017 году, подала четыре эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Жабер, лучшим достижением которой на Уимблдоне ранее был выход во второй круг, в 1/8 финала сыграет с седьмой сеяной полькой Игой Свёнтек, которая в третьем круге разгромила румынку Ирину Бегу со счётом 6:1, 6:0. Победительница «Ролан Гаррос» — 2020 также проводит лучший в карьере Уимблдон.