Жабер впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв чемпионку 2017 года Мугурусу
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга 21-я сеяная Жабер нанесла поражение 11-й ракетке турнира испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.
Жабер шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 29 брейк-пойнтов. Мугуруса, выигравшая Уимблдон в 2017 году, подала четыре эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.
Жабер, лучшим достижением которой на Уимблдоне ранее был выход во второй круг, в 1/8 финала сыграет с седьмой сеяной полькой Игой Свёнтек, которая в третьем круге разгромила румынку Ирину Бегу со счётом 6:1, 6:0. Победительница «Ролан Гаррос» — 2020 также проводит лучший в карьере Уимблдон.
Уимблдон (ж). 3-й круг
02 июля 2021, пятница. 15:35 МСК
24
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
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12
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Уимблдон (ж). 3-й круг
02 июля 2021, пятница. 13:00 МСК
9
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
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79
Ирина Бегу
И. Бегу
Комментарии
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