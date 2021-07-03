Денис Шаповалов — об Энди Маррее: я сказал ему у сетки, что он мой герой

Канадский теннисист Денис Шаповалов после победы в игре с Энди Марреем (Великобритания) во втором круге Уимблдона восхитился своим соперником и сказал, что провёл один из лучших матчей в карьере.
«Я думаю, что это, вероятно, одно из моих лучших выступлений в карьере. Мне кажется, что сегодня удалось сыграть просто безупречно. Это был невероятный опыт. Это была моя мечта — однажды вырасти и играть на центральном корте Уимблдона. Я видел так много легенд, игравших там, и это всегда было моей большой целью.
Выйти туда сегодня и сыграть с таким парнем, как Энди, который тоже является легендой, а ещё и победить его сегодня с тем теннисом, который я сегодня продемонстрировал, было невероятно.
Честно говоря, я сказал ему у сетки, что он мой герой», — сказал Шаповалов в интервью на корте.
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