Денис Шаповалов — об Энди Маррее: я сказал ему у сетки, что он мой герой

Канадский теннисист Денис Шаповалов после победы в игре с Энди Марреем (Великобритания) во втором круге Уимблдона восхитился своим соперником и сказал, что провёл один из лучших матчей в карьере.

«Я думаю, что это, вероятно, одно из моих лучших выступлений в карьере. Мне кажется, что сегодня удалось сыграть просто безупречно. Это был невероятный опыт. Это была моя мечта — однажды вырасти и играть на центральном корте Уимблдона. Я видел так много легенд, игравших там, и это всегда было моей большой целью.



Выйти туда сегодня и сыграть с таким парнем, как Энди, который тоже является легендой, а ещё и победить его сегодня с тем теннисом, который я сегодня продемонстрировал, было невероятно.



Честно говоря, я сказал ему у сетки, что он мой герой», — сказал Шаповалов в интервью на корте.