Новак Джокович: я очень мотивирован выиграть золото на Олимпиаде

Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции после игры с Денисом Кудлой в третьем раунде Уимблдона рассказал о своих планах на Олимпиаде в Токио.

«Я стараюсь сохранять высокие позиции в рейтинге, но с тех пор, как я достиг исторического рекорда по неделям на первой строчке, приоритетом для меня является хорошая игра на «Шлемах». А также Олимпийские игры, ведь этот год — олимпийский.

Я очень мотивирован играть на Олимпиаде и бороться за золотую медаль. Представлять свою страну — высшая честь для меня», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

В матче третьего круга Джокович нанёс поражение американцу Денису Кудле, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). За выход в четвертьфинал Новак сыграет с посеянным 17-м чилийцем Кристьяном Гарином.