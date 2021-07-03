Янник Синнер пропустит Олимпийские игры в Токио

23-я ракетка мира итальянец Янник Синнер принял решение пропустить грядущие Олимпийские игры в Токио (Япония). Он вошёл в десятку теннисистов из топ-30 мирового рейтинга, которые не примут участия на Олимпиаде.

Публикация доступна в «инстаграме» Янника Синнера.

«Я ни в коем случае не отношусь к этому турниру легкомысленно, но принял решение не участвовать в Олимпийских играх в этом году. Я понимаю, что для меня было бы огромной честью и привилегией представлять свою страну, надеюсь, у меня ещё будет возможность. Причиной моего отказа является то, что я не проявлял себя в последних турнирах и должен сосредоточиться на развитии себя как игрока. Мне нужно время, что развить всестороннюю игру. Моя цель — быть лучшим игроком на корте и вне его. Я хочу быть открытым и честным с вами. Чувствую, это лучшее решение для моего долгосрочного будущего», — написал Синнер в своём «инстаграме».

Синнер, которому в августе исполнится 20 лет, — победитель двух турниров на уровне ATP, финалист «Мастерса» в Майами (США), его лучшая позиция в рейтинге — 17-е место — была достигнута в мае 2021 года.