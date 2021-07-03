Александра Саснович проиграла Анжелике Кербер в третьем круге Уимблдона
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Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила своё выступление на Уимблдоне, проиграв в третьем круге немке Анжелике Кербер со счётом 6:2, 0:6, 1:6.
Продолжительность игры составила 1 час 17 минут. За весь матч Александра выполнила 3 эйса, сделала 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Кербер 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
В 1/8 финала Кербер предстоит встреча с победителем пары Кая Юван (Словения) — Кори Гауфф (США).
Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем женских соревнований является Симона Халеп (Румыния), которая в 2019 году обыграла в решающей встрече Серену Уильямс (США).
Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2021, суббота. 13:05 МСК
28
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
2 : 1
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Александра Саснович
А. Саснович
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