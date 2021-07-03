Александра Саснович проиграла Анжелике Кербер в третьем круге Уимблдона

Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила своё выступление на Уимблдоне, проиграв в третьем круге немке Анжелике Кербер со счётом 6:2, 0:6, 1:6.

Продолжительность игры составила 1 час 17 минут. За весь матч Александра выполнила 3 эйса, сделала 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Кербер 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В 1/8 финала Кербер предстоит встреча с победителем пары Кая Юван (Словения) — Кори Гауфф (США).

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем женских соревнований является Симона Халеп (Румыния), которая в 2019 году обыграла в решающей встрече Серену Уильямс (США).