Циципас взял уайлд-кард на турнир в Гамбурге, который пройдёт за две недели до начала ОИ

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас получил уайлд-кард от организаторов грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 12 по 18 июля. Об этом сообщили в «твиттере» соревнований.

Циципас сыграет в Гамбурге за две недели до начала Олимпийских игр в Токио (Япония), соревнования на которых пройдут на хардовом покрытии. Стефанос станет единственным представителем первой десятки в основной сетке, тем самым обеспечит себе первый номер посева.

Напомним, на старте текущего Уимблдона Циципас сенсационно проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:3 в пользу представителя США. Ранее он впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос — 2021», однако в борьбе за титул проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:6, 6:2, 3:6, 2:6, 4:6.