Циципас взял уайлд-кард на турнир в Гамбурге, который пройдёт за две недели до начала ОИ

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас получил уайлд-кард от организаторов грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 12 по 18 июля. Об этом сообщили в «твиттере» соревнований.
Циципас сыграет в Гамбурге за две недели до начала Олимпийских игр в Токио (Япония), соревнования на которых пройдут на хардовом покрытии. Стефанос станет единственным представителем первой десятки в основной сетке, тем самым обеспечит себе первый номер посева.
Напомним, на старте текущего Уимблдона Циципас сенсационно проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:3 в пользу представителя США. Ранее он впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос — 2021», однако в борьбе за титул проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:6, 6:2, 3:6, 2:6, 4:6.
- 3 июля 2021
-
17:25
-
16:56
-
16:53
-
16:46
-
16:30
-
16:21
-
16:15
-
14:56
-
14:08
-
13:29
-
12:47
-
11:55
-
11:35
-
11:18
-
10:10
-
09:52
-
09:45
-
09:32
-
09:23
-
09:22
-
01:05
-
00:30
- 2 июля 2021
-
23:58
-
23:44
-
22:37
-
21:55
-
21:11
-
20:31
-
20:11
-
19:58
-
19:35
-
19:18
-
19:00
-
18:45
-
18:31