Барбора Крейчикова вышла в 4-й круг Уимблдона

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, в 3-м круге Уимблдона обыграла латышскую спортсменку Анастасию Севастову, расположившуюся на 56-м месте списка, со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. За всю игру чешка исполнила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Её соперница из Латвии за всё противостояние 4 раза подала навылет, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 3.
В 4-м круге турнира Крейчикова встретится с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия). Точные дата и время проведения матча будут оглашены позднее.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул. в 2019 году она в финальной встрече оказалась сильнее Серены Уильямс. В прошлом году Уимблдон был отменён из-за коронавируса.
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