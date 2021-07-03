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Барбора Крейчикова вышла в 4-й круг Уимблдона

Барбора Крейчикова вышла в 4-й круг Уимблдона
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, в 3-м круге Уимблдона обыграла латышскую спортсменку Анастасию Севастову, расположившуюся на 56-м месте списка, со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. За всю игру чешка исполнила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Её соперница из Латвии за всё противостояние 4 раза подала навылет, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 3.

В 4-м круге турнира Крейчикова встретится с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия). Точные дата и время проведения матча будут оглашены позднее.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул. в 2019 году она в финальной встрече оказалась сильнее Серены Уильямс. В прошлом году Уимблдон был отменён из-за коронавируса.

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2021, суббота. 16:45 МСК
Анастасия Севастова
56
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 1 		6 5
7 7 		3 7
         
Барбора Крейчикова
17
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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