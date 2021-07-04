Александр Зверев: я хочу выиграть «Шлем»
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Шестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, вышедший в 4-й круг Уимблдона, рассказал, что нужно для успешных выступлений на второй неделе турниров «Большого шлема».
«Думаю, на второй неделе «Большого шлема» большую роль играет опыт. Самое важное – это то, как ты управляешь своим временем на корте и как переламываешь ход матчей. Всё это я познавал в начале своей карьеры. Надеюсь, с годами я приобрёл нужные навыки. Моя цель не изменилась – я хочу выиграть «Шлем», — цитирует Зверева ATP Tour.
Александр Зверев — финалист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель 17 турниров ATP.
В 2019 чемпионом Уимблдона стал Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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