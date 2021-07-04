Серена Уильямс: похоже, что меня заменили Ником Кирьосом

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс отреагировала на совместные снимки её сестры Винус Уильямс с австралийцем Ником Кирьосом. Теннисисты получили уайлд-кард от организаторов и выступают в смешанном парном разряде Уимблдона.

Серена Уильямс: похоже, что меня заменили Ником Кирьосом Фото: https://www.instagram.com/serenawilliams/

«Похоже, что меня заменили Ником Кирьосом», — написала Серена в «сториз» своего «инстаграма».

Ранее Кирьос и Уильямс вышли во второй круг Уимблдона, обыграв американский дуэт Остин Крайчек/Сабрина Сантамария со счётом 6:3, 3:6, 7:5.

Отметим, что дуэт Серена Уильямс/Винус Уильямс является одним из самых титулованных в истории тенниса. Сёстры Уильямс — обладательницы карьерного «Золотого шлема» в женском парном разряде, чемпионки 14 турниров «Большого шлема» и трёх Олимпиад.