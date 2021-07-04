На Уимблдоне допустят 100% зрителей, начиная с четвертьфинальных матчей

Организаторы Уимблдона объявили, что с начала четвертьфинальной стадии на матчи одиночного разряда допустят 100% зрителей, сообщает Reuters.
Отметим, что с начала Уимблдонского турнира посещаемость арен была ограничена до 50%. В понедельник, 5 июля, когда будут сыграны матчи 1/8 финала, правила останутся прежними, но, начиная с женских четвертьфинальных поединков во вторник, заполняемость арен составит 100%.
Данное решение связано со смягчением мер по борьбе с коронавирусом в Великобритании. Впервые с марта 2020 года власти разрешили полную заполняемость спортивных арен, причём Уимблдон станет пилотным мероприятием со 100% зрителями, по итогам которого будут судить о правильности политики по смягчению мер.
Действующими победителями Уимблдона являются сербский теннисист Новак Джокович и представительница Румынии Симона Халеп.
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