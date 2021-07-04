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Тарпищев: мы выпустили методическое пособие, как нашим теннисистам готовиться к ОИ в Токио

Тарпищев: мы выпустили методическое пособие, как нашим теннисистам готовиться к ОИ в Токио
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Глава Федерации тенниса (ФТР) России Шамиль Тарпищев сообщил о создании методического пособия по подготовке и адаптации игроков национальной команды, которым предстоит выступить на Олимпиаде в Токио (Япония).

«После Уимблдона будет времени достаточно на адаптацию. Мы выпустили методическое пособие, как нашим теннисистам правильно готовиться к Токио. В первую очередь с точки зрения адаптации, как себя вести. Потому что при перелёте на восток обычно адаптация занимает 12 дней», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В составе женской сборной России по теннису на них выступят Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Елена Веснина и Дарья Касаткина. У мужчин — Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

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