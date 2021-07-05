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Берреттини — о Томлянович: когда смотрю её матчи, то я самый напряжённый парень на планете

Берреттини — о Томлянович: когда смотрю её матчи, то я самый напряжённый парень на планете
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини, как и его девушка Айла Томлянович из Австралии, сумел выйти во вторую неделю Уимблдона. По этому поводу Берреттини дал небольшое интервью журналистам, рассказав, как сильно он переживает за успехи своей спутницы.

«Когда я смотрю её матчи, то испытываю в 10 раз больше стресса, чем когда провожу свой матч, поэтому предпочёл бы, чтобы она играла в это же время.

Когда играет она и когда играет мой брат, я самый напряжённый парень на планете. Я лучше буду играть, чем смотреть на это», — цитирует Берреттини FOX Sports.

Маттео Берреттини в четвёртом круге Уимблдона встретится с белорусом Ильёй Ивашко.

Айла Томлянович за выход в четвертьфинал женского одиночного разряда сразится с 18-летней Эммой Радукану из Великобритании.

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