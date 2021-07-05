Роджер Федерер выступит на Олимпиаде в Токио

Обладатель 20 титулов «Большого шлема» Роджер Федерер был включён в список из 116 спортсменов, которые будут представлять Швейцарию на Олимпиаде в Токио, сообщает официальный сайт Олимпийской ассоциации Швейцарии.

Напомним, ранее Роджер Федерер поставил под сомнение своё участие на Олимпиаде.

Роджер Федерер в 2008 году завоевал золото на Олимпиаде в парном разряде, в одиночном разряде швейцарец добился лучшего результата в 2012-м, когда занял второе место.

Сейчас Роджер Федерер продолжает своё выступление на Уимблдоне. Сегодня он сыграет в четвёртом круге с итальянцем Лоренцо Сонего. Ранее экс первая ракетка мира обыграл французов Адриана Маннарино и Ришара Гаске, а также Кэмерона Норри из Великобритании.