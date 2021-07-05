Тарпищев прокомментировал первый в карьере выход Хачанова в 1/4 финала Уимблдона

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход россиянина Карена Хачанова в четвертьфинал Уимблдона. Хачанов обыграл молодого американца Себастьяна Корду в четвёртом круге турнира со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8.
«Первые полтора сета был хороший теннис. А потом, конечно, начали подсаживаться. На траве проигрывать по пять подач своих — недопустимо. Не хватало разнообразия, вращения, импровизации, поэтому получились такие качели. Оба теннисиста одинаково быстро стали уставать.
Но сам факт — Хачанов впервые вышел в четвертьфинал. Это большой плюс. История знает только строчку результата. Для Карена — это большой успех. Думаю, уверенность — то, что было нужно Хачанову на сегодня», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 5 июля 2021
-
18:11
-
18:10
-
17:53
-
17:41
-
17:22
-
17:01
-
16:55
-
16:23
-
16:07
-
15:36
-
15:08
-
14:59
-
14:52
-
14:32
-
13:16
-
12:33
-
11:58
-
11:34
-
11:06
-
10:09
-
09:58
-
09:35
-
09:20
-
08:19
-
00:46
-
00:09
- 4 июля 2021
-
23:22
-
23:04
-
22:31
-
21:51
-
21:32
-
21:00
-
20:04
-
19:50
-
18:56