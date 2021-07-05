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Тарпищев прокомментировал первый в карьере выход Хачанова в 1/4 финала Уимблдона

Тарпищев прокомментировал первый в карьере выход Хачанова в 1/4 финала Уимблдона
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход россиянина Карена Хачанова в четвертьфинал Уимблдона. Хачанов обыграл молодого американца Себастьяна Корду в четвёртом круге турнира со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8.

«Первые полтора сета был хороший теннис. А потом, конечно, начали подсаживаться. На траве проигрывать по пять подач своих — недопустимо. Не хватало разнообразия, вращения, импровизации, поэтому получились такие качели. Оба теннисиста одинаково быстро стали уставать.

Но сам факт — Хачанов впервые вышел в четвертьфинал. Это большой плюс. История знает только строчку результата. Для Карена — это большой успех. Думаю, уверенность — то, что было нужно Хачанову на сегодня», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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