Джокович уверенно вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Гарина

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович уверенно вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. В матче четвёртого круга Джокович уверенно обыграл 17-го сеяного Кристьяна Гарина из Чили со счётом 6:2, 6:4, 6:2.

Джокович девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. Гарин подал два эйса, пять раз ошибся на подаче и не использовал два шанса взять подачу соперника.

За выход в полуфинал Уимблдона Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублёвым, посеянным под пятым номером, и венгром Мартоном Фучовичем.

Джокович – действующий победитель Уимблдона. Он выигрывал турнир пять раз – в 2011, 2014-2015, 2018-2019 годах. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.