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Джокович уверенно вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Гарина

Джокович уверенно вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Гарина
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович уверенно вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. В матче четвёртого круга Джокович уверенно обыграл 17-го сеяного Кристьяна Гарина из Чили со счётом 6:2, 6:4, 6:2.

Джокович девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. Гарин подал два эйса, пять раз ошибся на подаче и не использовал два шанса взять подачу соперника.

За выход в полуфинал Уимблдона Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублёвым, посеянным под пятым номером, и венгром Мартоном Фучовичем.

Джокович – действующий победитель Уимблдона. Он выигрывал турнир пять раз – в 2011, 2014-2015, 2018-2019 годах. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2021, понедельник. 15:35 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
2 		4 2    
             
Кристьян Гарин
20
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
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