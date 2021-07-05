Джокович уверенно вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Гарина
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович уверенно вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. В матче четвёртого круга Джокович уверенно обыграл 17-го сеяного Кристьяна Гарина из Чили со счётом 6:2, 6:4, 6:2.
Джокович девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. Гарин подал два эйса, пять раз ошибся на подаче и не использовал два шанса взять подачу соперника.
За выход в полуфинал Уимблдона Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублёвым, посеянным под пятым номером, и венгром Мартоном Фучовичем.
Джокович – действующий победитель Уимблдона. Он выигрывал турнир пять раз – в 2011, 2014-2015, 2018-2019 годах. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.
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