Джокович в 12-й раз вышел в четвертьфинал Уимблдона — это третий результат в истории

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 12-й раз вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. По этому показателю в мужском рейтинге за всю историю травяного мэйджора он догнал британца Артура Гора, который трижды выигрывал Уимблдон в одиночном разряде в начале XX века.

Чаще других выходил в четвертьфинал британского турнира «Большого шлема» восьмикратный победитель Уимблдона швейцарец Роджер Федерер, который в 2021 году стремится попасть в четвертьфинал турнира уже в 19-й раз. 14 раз играл в четвертьфинале Уимблдона двукратный победитель турнира американец Джимми Коннорс.

В четвертьфинале Уимблдона-2021 пятикратный победитель травяного мэйджора Джокович сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.