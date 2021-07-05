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Джокович в 12-й раз вышел в четвертьфинал Уимблдона — это третий результат в истории

Джокович в 12-й раз вышел в четвертьфинал Уимблдона — это третий результат в истории
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 12-й раз вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. По этому показателю в мужском рейтинге за всю историю травяного мэйджора он догнал британца Артура Гора, который трижды выигрывал Уимблдон в одиночном разряде в начале XX века.

Чаще других выходил в четвертьфинал британского турнира «Большого шлема» восьмикратный победитель Уимблдона швейцарец Роджер Федерер, который в 2021 году стремится попасть в четвертьфинал турнира уже в 19-й раз. 14 раз играл в четвертьфинале Уимблдона двукратный победитель турнира американец Джимми Коннорс.

В четвертьфинале Уимблдона-2021 пятикратный победитель травяного мэйджора Джокович сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.

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