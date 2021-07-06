Карен Хачанов обратился к Себастьяну Корде после победы над ним в 1/8 финала Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов обратился к своему сопернику по матчу четвёртого круга Уимблдона — американцу Себастьяну Корде. Россиянин одержал победу со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8.
После игры Карен разместил их совместное фото в своём «инстаграме» и написал, обращаясь к Корде: «Что за матч, парень! Мы оба заслуживали победы. У тебя всё прекрасно получается. Скоро ещё увидимся на корте».
Фото: «Инстаграм» Карена Хачанова
В карьере Хачанова это был 12-й матч из пяти сетов — и уже четвёртый на Уимблдоне. В активе Карена шесть побед и столько же поражений. За выход в полуфинал россиянин поспорит с канадцем Денисом Шаповаловым.
В 2019 году победителем Уимблдона стал серб Новак Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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