Шамиль Тарпищев отреагировал на вылет Медведева в четвёртом круге Уимблдона

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева в матче 1/8 финала Уимблдона. Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл россиянина со счётом 2:6, 7:6 (6:2), 3:6, 6:3, 6:3.

«Хуркач вышел играть с чётко выраженным планом — поляк нашёл нити игры ещё по ходу вчерашнего матча с Медведевым. Неслучайно у него было 69 выходов к сетке, учитывая то, что Даня играет далеко за задней линией. С другой стороны, Медведев не был в своей тарелке. Думаю, он перешёл пик формы в матче с Чиличем, поэтому было большое количество ошибок. Прежде всего Даня проиграл тактически. Вспомните, даже проигрывая в третьем сете, Хуркач правильно играл: находил варианты выходить к сетке, много укорачивал, разнообразил игру — Медведев же играл не очень чисто. Сегодня, когда начало не сложилось, Даня потерялся. Это теннис, бывает и такое.



Да, на центральном корте могли доиграть и вчера, но это не самое главное. Наоборот, считается почётным играть при зрителях — там другая аура. Тем более, если бы один из них был против, думаю, не перенесли бы. Это было непринципиально. Причина проигрыша Медведева точно не в переносе на другой день и корт. Всё просто: соперник очень умно сыграл», — сказал Тарпищев во время разговора с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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