Джокович по итогам Уимблдона первым в туре заработает $ 150 млн призовых
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович по итогам Уимблдона станет первым игроком в туре, заработавшим $ 150 млн призовых.
К началу турнира Джокович за карьеру заработал $ 149,8 млн. Он уже в четвертьфинале, таким образом, получит за выступление во Всеанглийском клубе около $ 416 тыс.
Новак Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде, рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP, победитель 19 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель «карьерного Большого шлема» в одиночном разряде. Первый игрок в истории Открытой эры и Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров серии АТР.
Новость по темеДаниил Медведев упустил шанс стать первой ракеткой мира
Комментарии
- 6 июля 2021
-
18:31
-
18:20
-
18:18
-
18:06
-
17:59
-
17:30
-
17:26
-
17:18
-
16:56
-
16:46
-
16:40
-
16:32
-
16:15
-
15:51
-
13:58
-
13:04
-
12:28
-
12:17
-
12:16
-
11:36
-
11:19
-
11:05
-
10:37
-
10:23
-
09:18
-
08:40
-
01:00
-
00:33
- 5 июля 2021
-
23:34
-
22:40
-
22:40
-
22:20
-
22:19
-
22:05
-
22:03
Партнерский контент