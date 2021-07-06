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Джокович по итогам Уимблдона первым в туре заработает $ 150 млн призовых

Джокович по итогам Уимблдона первым в туре заработает $ 150 млн призовых
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Сербский теннисист Новак Джокович по итогам Уимблдона станет первым игроком в туре, заработавшим $ 150 млн призовых.

К началу турнира Джокович за карьеру заработал $ 149,8 млн. Он уже в четвертьфинале, таким образом, получит за выступление во Всеанглийском клубе около $ 416 тыс.

Новак Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде, рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP, победитель 19 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель «карьерного Большого шлема» в одиночном разряде. Первый игрок в истории Открытой эры и Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров серии АТР.

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