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Анжелика Кербер вышла в полуфинал Уимблдона

Анжелика Кербер вышла в полуфинал Уимблдона
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Немецкая теннисистка Анжелика Кербер в четвертьфинале Уимблдона обыграла чешскую спортсменку Каролину Мухову со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. За всю игру немка, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, исполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Её соперница из Чехии, расположившаяся на 22-й строчке WTA, за всё противостояние 1 раз подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 8.

В полуфинале Кербер встретится с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) — Айла Томлянович (Австралия). Точные дата и время проведения поединка будут опубликованы позднее.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул. Отметим, что ни одна представительница России не сумела преодолеть стадию 1/8 на текущем турнире.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
06 июля 2021, вторник. 16:55 МСК
Каролина Мухова
22
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Анжелика Кербер
28
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
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