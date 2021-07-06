Анжелика Кербер вышла в полуфинал Уимблдона

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер в четвертьфинале Уимблдона обыграла чешскую спортсменку Каролину Мухову со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. За всю игру немка, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, исполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Её соперница из Чехии, расположившаяся на 22-й строчке WTA, за всё противостояние 1 раз подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 8.

В полуфинале Кербер встретится с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) — Айла Томлянович (Австралия). Точные дата и время проведения поединка будут опубликованы позднее.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул. Отметим, что ни одна представительница России не сумела преодолеть стадию 1/8 на текущем турнире.

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