Ник Кирьос намекнул, что не примет участие в Олимпиаде

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился в «инстаграме» расписанием своих тренировок, чем косвенно подтвердил, что не выступит на Олимпиаде в Токио.

Кирьос, который был вынужден покинуть Уимблдон из-за травмы живота во время матча третьего раунда, в настоящее время отдыхает на Багамах. Оттуда он опубликовал страницу тетради с заметками о тренировках, на которой была строка: “Следующий турнир – Атланта 250”.

Похоже, австралиец собирается пропустить Олимпийские игры в Токио в этом месяце и отправиться в Соединенные Штаты на свой следующий турнир. Соревнование в Атланте состоится одновременно с Олимпиадой в конце июля.

Ранее теннисист говорил, что ему ещё предстоит принять решение, но намекнул на то, что он может не поехать в Токио, заявив, что пандемия ковида сильно повлияла на его представление об Играх.

В 2016 году Кирьос выигрывал турнир ATP в Атланте.

Фотография доступна в "сториз" «инстаграм-аккаунта» Ника Кирьоса.