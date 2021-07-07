Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маттео Берреттини вышел в полуфинал Уимблдона

Маттео Берреттини вышел в полуфинал Уимблдона
Комментарии

Итальянский теннисист Маттео Берреттини в четвертьфинале Уимблдона обыграл канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 5:7, 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты. За всю игру итальянец исполнил 12 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Его соперник из Канады за всё противостояние 13 раз подал навылет, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 12.

В полуфинале Маттео Берреттини сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который в 1/4 финала обыграл Роджера Федерера. Точные дата и время поединка будут оглашены позднее.

Маттео Берреттини — полуфиналист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP.

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2021, среда. 19:00 МСК
Маттео Берреттини
9
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		5 7 6  
3 		7 5 3  
             
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Россиянин Карен Хачанов пропустил в 1/2 финала Уимблдона канадца с русскими корнями Россиянин Карен Хачанов пропустил в 1/2 финала Уимблдона канадца с русскими корнями
Новость по теме
Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021