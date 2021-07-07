Маттео Берреттини вышел в полуфинал Уимблдона

Итальянский теннисист Маттео Берреттини в четвертьфинале Уимблдона обыграл канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 5:7, 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты. За всю игру итальянец исполнил 12 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Его соперник из Канады за всё противостояние 13 раз подал навылет, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 12.

В полуфинале Маттео Берреттини сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который в 1/4 финала обыграл Роджера Федерера. Точные дата и время поединка будут оглашены позднее.

Маттео Берреттини — полуфиналист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP.