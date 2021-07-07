Маттео Берреттини вышел в полуфинал Уимблдона
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини в четвертьфинале Уимблдона обыграл канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 5:7, 7:5, 6:3.
Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты. За всю игру итальянец исполнил 12 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Его соперник из Канады за всё противостояние 13 раз подал навылет, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 12.
В полуфинале Маттео Берреттини сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который в 1/4 финала обыграл Роджера Федерера. Точные дата и время поединка будут оглашены позднее.
Маттео Берреттини — полуфиналист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP.
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2021, среда. 19:00 МСК
9
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
3 : 1
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|2
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|7
|6
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|7
|5
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19
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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