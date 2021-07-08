Елена Веснина: кто смотрел наш матч? Валидол пригодился?

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала пост в своём «инстаграме» после выхода в полуфинал Уимблдона в парном разряде. В четвертьфинале она в дуэте с соотечественницей Вероникой Кудерметовой обыграла лидеров посева, чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 9:7.
«Полуфинал с Вероникой Кудерметовой! Невероятный матч, 9:7 в третьем сете, отыграли 4 матчбола. Кто смотрел наш матч? Валидол пригодился? Спасибо всем за поддержку. Двигаемся дальше», — написала Веснина.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Весниной
В полуфинале Уимблдона Весниной и Кудерметовой предстоит сразиться с дуэтом Кэролайн Доулхайд (США)/Сторм Сэндерс (Австралия).
В 2019 году Уимблдон в парном разряде выиграли Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Барбора Стрыцова (Чехия). В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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