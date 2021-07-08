Аслан Карацев и Карен Хачанов выступят на турнире в Вашингтоне
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Стал известен состав участников турнира категории ATP 500, который пройдёт в Вашингтоне (США).
Возглавили список представитель Канады Денис Шаповалов и австралиец Алекс де Минаур. Польский теннисист Хуберт Хуркач посеян под третьим номером. Американец Тейлор Фритц получил последний, 16-й номер. Последним напрямую попал №71 мирового рейтинга Сун Ву Квон из Кореи. Россию на турнире представят Аслан Карацев и Карен Хачанов. Также на турнире выступят Григор Димитров из Болгарии, представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, Даниэль Эванс из Великобритании, итальянец Янник Синнер, Александр Бублик из Казахстана, австралийский теннисист Алексей Попырин, француз Бенуа Пэр и другие.
Соревнование начнётся 2 августа.
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